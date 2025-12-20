Россиянам назвали размер пособия при рождении ребенка: чему он будет равен в 2026 году

В России с 1 февраля 2026 года единовременное пособие при рождении ребёнка будет составлять около 28 700 рублей. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин, представляющий партию «Единая Россия».
«Повышение выплат в наступающем году коснется и семей с детьми. Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля увеличится до 28 тысяч 773 рублей», — сказал Говырин.
Тем временем в Общественной палате России выступили с инициативой по введению нового вида поддержки для беременных женщин. Предлагается установить пособие, размер которого не будет ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Недавно президент России Владимир Путин отметил, что 25 регионов России демонстрируют положительные тенденции в сфере демографии. Глава государства подчеркнул, что этот факт свидетельствует об эффективной работе региональных команд.