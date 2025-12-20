В Уссурийске задержали поджигателя цирка

40-летнего жителя Уссурийска задержали по подозрению в поджоге здания бывшего цирка. О задержании сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке Росгвардии задержали 40-летнего местного жителя. В полиции мужчина дал признательные показания. Он пояснил, что специально принёс на арену бывшего цирка автомобильные покрышки, облил их жидкостью для розжига и поджёг.
По факту произошедшего следователь возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества общеопасным способом). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключение под стражу.
В результате поджога собственнику здания причинён ущерб на сумму не менее 10 млн рублей.
Известно, что у поджигателя был сообщник, личность которого правоохранители сейчас устанавливают. Кроме того, полицейские должны выяснить мотивы поджога.