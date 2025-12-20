Ричмонд
Мошенники стали заманивать россиян скидками на красную икру перед Новым годом

В преддверии Нового года в России участились случаи мошенничества с онлайн-продажей популярных праздничных продуктов — красной рыбы и икры. Преступники создают в мессенджерах поддельные аккаунты-однодневки, где предлагают семгу, форель, горбушу и икру по заманчиво низким ценам. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

Для убедительности злоумышленники используют в переписке фотографии и даже видео с упаковкой якобы «свежего товара», а также публикуют поддельные положительные отзывы. Ключевое условие сделки — полная предоплата. После получения денег «продавец» моментально прекращает общение, удаляет аккаунт и чат, оставляя покупателей без товара и без возможности вернуть средства.

В ведомстве призывали граждан быть особенно бдительными при покупке продуктов в интернете в праздничный сезон и не переводить деньги незнакомым продавцам до получения заказа, передает ТАСС.

В преддверии праздников в России резко выросла активность мошенников, предлагающих гражданам крупные выплаты от имени несуществующих государственных фондов и компаний. Эксперты Angara Security зафиксировали всплеск фишинговых атак с использованием новогодней и социальной тематики.