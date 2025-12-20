Экс-министр здравоохранения Хабаровского края жалуется в суде на здоровье

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Защита бывшего министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко, обвиняемого в двух эпизодах растраты, указала на наличие у того заболевания, препятствующего содержанию под стражей, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«В апелляционной жалобе адвокат… указывает на состояние здоровья Бойченко, наличие у него тяжелого заболевания, которое включено в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, что подтверждено документально», — сказано в документах.
Защитник также добавил, что нахождение Бойченко под стражей негативно влияет на условия жизни членов его семьи.
Суд, в свою очередь, пришел к выводу, что объективных данных, свидетельствующих о невозможности Бойченко содержаться под стражей в условиях СИЗО по состоянию здоровья, в представленных материалах не имеется.
Изначально, как следовало из документов в распоряжении РИА Новости, уголовное дело было возбуждено в отношении бывших советников министра здравоохранения Татьяны Курносовой и Елены Коровиной, заместителя директора КГБУ «ДВЦЛО и “КДМО” Лукьянова и иных лиц по статье о крупном мошенничестве, а также главного врача КГБУЗ “Николаевская больница ЦРБ” Анжелы Кодаковой по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. В одно производство также соединены дела, возбужденные в период с апреля 2023 года по май 2024 года. Всего в нем порядка 16 человек.
Дело связано с растратой бюджетных средств, выделенных на закупку медоборудования, и расследуется по пяти статьям УК РФ «Получение взятки», «Дача взятки», «Отмывание денег», «Злоупотребление должностными полномочиями», «Посредничество во взяточничестве», «Присвоение или растрата».
Басманный суд Москвы арестовал Юрия Бойченко 22 августа.