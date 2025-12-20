Певица Долина может лишиться еще двух квартир: в чём дело

В то же время певец Прохор Шаляпин выступил с инициативой по «делу Долиной». Он предложил обеспеченным друзьям артистки объединить средства, чтобы помочь ей приобрести новое жильё. Артист считает, что в сложившейся ситуации будет разумнее и справедливее оставить проданную Ларисой Долиной квартиру у её покупательницы.