Певица Долина может лишиться еще двух квартир: в чём дело

Народная артистка России Лариса Долина может потерять две квартиры в Юрмале, Латвия. Об этом рассказал адвокат Александр Бенхин в интервью изданию «Абзац».
По его словам, из-за антироссийских санкций певица лишена возможности распоряжаться своей недвижимостью. Квартиры Долиной находятся под «заморозкой», что не позволяет ей оплачивать коммунальные услуги или продавать жильё.
«Поскольку копятся долги за ЖКХ, дальше эксплуатирующая компания или муниципалитет за неуплату в течение некоторого времени могут подать в суд и конфисковать имущество за долги», — отметил юрист.
Кроме того, Бенхин сообщил, что латвийский сейм рассматривает вопрос о национализации имущества россиян, попавших под санкции. Он подчеркнул, что даже попытки погасить долги или передать квартиры третьим лицам считаются уголовным преступлением в Латвии.
Ранее сайт KP.RU рассказывал, что Верховный суд России опубликовал полное решение по делу Долиной и Лурье, в котором объяснил, почему были отменены предыдущие судебные решения и признана законной сделка продажи квартиры певицы.
Прежде российская певица впервые прокомментировала скандал с квартирой, которую сначала продала Полине Лурье за 112 млн рублей, а потом по суду вернула себе обратно. Вот только исповедь артистки в прайм-тайм в эфире Первого канала обернулась новым скандалом.
Также сообщалось, что Долина в момент продажи квартиры считала, что участвует в спецоперации.
Немногим ранее депутаты Госдумы выразили желание пригласить народную артистку РФ Ларису Долину в нижнюю палату парламента. Они хотят, чтобы она приняла участие в круглом столе и обсуждении проблем сделок с недвижимостью на вторичном рынке.
В то же время певец Прохор Шаляпин выступил с инициативой по «делу Долиной». Он предложил обеспеченным друзьям артистки объединить средства, чтобы помочь ей приобрести новое жильё. Артист считает, что в сложившейся ситуации будет разумнее и справедливее оставить проданную Ларисой Долиной квартиру у её покупательницы.
Прохор также в шутку выдвинул своё предложение: «Перепишите квартиру Ларисы Долиной на меня. Я буду её сдавать».