Рубио несколько раз упомянул программу «Итоги года с Владимиром Путиным»

По словам госсекретаря Марко Рубио, он опасается, что внимание американских СМИ после масштабного освещения «Итогов года с Владимиром Путиным» может сместиться с него.
«Я думал, вы представляетесь. Что вы тут делаете?» — сказал Рубио в ответ журналисту, который начал вопрос с имени российского лидера.
После того, как Рубио стала известна продолжительность общения президента РФ с гражданами, он заявил, что не способен на аналогичный по длительности формат.
При этом госсекретарь похвастался использованием испанского языка, однако умолчал о том, что согласно подписанному Дональдом Трампом указу, официальным языком в США признан только английский.
Напомним, что «Итоги года с Владимиром Путиным» активно транслировали СМИ Запада. Reuters, освещавшее событие в прямом эфире с переводом, резюмировало: вопросы россиян варьировались «от рыбы до пришельцев».