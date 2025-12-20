Ричмонд
Рубио несколько раз упомянул программу «Итоги года с Владимиром Путиным»

Рубио забеспокоился после «Итогов года с Владимиром Путиным».

Источник: Комсомольская правда

По словам госсекретаря Марко Рубио, он опасается, что внимание американских СМИ после масштабного освещения «Итогов года с Владимиром Путиным» может сместиться с него.

«Я думал, вы представляетесь. Что вы тут делаете?» — сказал Рубио в ответ журналисту, который начал вопрос с имени российского лидера.

После того, как Рубио стала известна продолжительность общения президента РФ с гражданами, он заявил, что не способен на аналогичный по длительности формат.

При этом госсекретарь похвастался использованием испанского языка, однако умолчал о том, что согласно подписанному Дональдом Трампом указу, официальным языком в США признан только английский.

Напомним, что «Итоги года с Владимиром Путиным» активно транслировали СМИ Запада. Reuters, освещавшее событие в прямом эфире с переводом, резюмировало: вопросы россиян варьировались «от рыбы до пришельцев».

