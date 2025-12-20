Тяжелораненого в зоне СВО приморца, которому грозит ампутация, пообещали перевести на лечение в Москву

Ранее в социальных сетях и СМИ распространили обращение родственницы военнослужащего, которая заявляла, что юноша, получив в январе 2025 года осколочные ранения, находился на лечении в Москве, откуда его после нескольких операций отправили в Приморье, но врач в Уссурийске выдал заключение, что дальнейшие хирургические вмешательства возможны только в медицинских учреждениях федерального уровня, и парню до сих пор не выдали туда направление. У юноши развился остеомиелит — инфекционное воспаление костей, ему грозит ампутация обоих конечностей, но направление ему не дают даже на операцию по ампутации.