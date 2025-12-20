Ричмонд
Тяжелораненого в зоне СВО приморца, которому грозит ампутация, пообещали перевести на лечение в Москву

Историю 22-лектнего приморца, получившего тяжёлое ранение в Курской области во время исполнения задач военной спецоперации и оставшегося без медицинской помощи в родном регионе, удалось довести до администрации Уссурийска, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Ранее в социальных сетях и СМИ распространили обращение родственницы военнослужащего, которая заявляла, что юноша, получив в январе 2025 года осколочные ранения, находился на лечении в Москве, откуда его после нескольких операций отправили в Приморье, но врач в Уссурийске выдал заключение, что дальнейшие хирургические вмешательства возможны только в медицинских учреждениях федерального уровня, и парню до сих пор не выдали туда направление. У юноши развился остеомиелит — инфекционное воспаление костей, ему грозит ампутация обоих конечностей, но направление ему не дают даже на операцию по ампутации.

Подчёркивалось, что медицинская рекомендация о хирургическом лечении в федеральной клинике была выдана в августе, запрос в клинике, как рассказали представительнице пациента, был сделан в сентябре, но ответа юноше так и не предоставили.

Информацию о нарушении прав военнослужащего прокомментировал представитель пресс-службы администрации Уссурийска. По словам официального представителя мэрии, планируется перевод пациента в Дальневосточный окружной медицинский центр ФМБА, направлен запрос о переводе его в Главный военный клинический госпиталь им. Н. Н. Бурденко в Москве.