Тяжелораненого в зоне СВО приморца, которому грозит ампутация, пообещали перевести на лечение в Москву

Ранее в социальных сетях и СМИ распространили обращение родственницы военнослужащего, которая заявляла, что юноша, получив в январе 2025 года осколочные ранения, находился на лечении в Москве, откуда его после нескольких операций отправили в Приморье, но врач в Уссурийске выдал заключение, что дальнейшие хирургические вмешательства возможны только в медицинских учреждениях федерального уровня, и парню до сих пор не выдали туда направление. У юноши развился остеомиелит — инфекционное воспаление костей, ему грозит ампутация обоих конечностей, но направление ему не дают даже на операцию по ампутации.
Подчёркивалось, что медицинская рекомендация о хирургическом лечении в федеральной клинике была выдана в августе, запрос в клинике, как рассказали представительнице пациента, был сделан в сентябре, но ответа юноше так и не предоставили.
Информацию о нарушении прав военнослужащего прокомментировал представитель пресс-службы администрации Уссурийска. По словам официального представителя мэрии, планируется перевод пациента в Дальневосточный окружной медицинский центр ФМБА, направлен запрос о переводе его в Главный военный клинический госпиталь им. Н. Н. Бурденко в Москве.