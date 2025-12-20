Рядом с Красноярском заработал автоматизированный пункт мониторинга воздуха

Сейчас автоматизированные посты уже работают в Красноярске — в микрорайонах Солнечный, Северный, Покровка, Ветлужанка, Черёмушки, а также в Кировском и Свердловском районах. В ближайшие годы такие же системы планируют установить в Бородине, Шарыпове и других территориях с напряжённой экологической обстановкой. Расширение сети ведётся в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие».