Рядом с Красноярском заработал автоматизированный пункт мониторинга воздуха

В посёлке Емельяново начал работать новый автоматизированный пост наблюдений за качеством атмосферного воздуха. Об этом сообщили в министерстве экологии Красноярского края.
Стационарный пост ведёт постоянный мониторинг основных загрязняющих веществ, включая оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы, сероводород, аммиак и мелкие взвешенные частицы размером до 2,5 микрометра. Кроме того, оборудование фиксирует метеопараметры — скорость и направление ветра, температуру, влажность и атмосферное давление.
Пост в Емельяново стал 18-м в краевой сети мониторинга качества воздуха. Информация с него поступает на сайт краевого Центра мониторинга окружающей среды и обновляется каждые 20 минут. Жители посёлка теперь могут в онлайн-режиме отслеживать состояние воздуха, в том числе во время неблагоприятных метеоусловий.
В министерстве экологии отмечают, что при фиксации превышений специалисты эконадзора вместе с передвижной лабораторией выезжают на место, чтобы установить источник и причины загрязнения.
Сейчас автоматизированные посты уже работают в Красноярске — в микрорайонах Солнечный, Северный, Покровка, Ветлужанка, Черёмушки, а также в Кировском и Свердловском районах. В ближайшие годы такие же системы планируют установить в Бородине, Шарыпове и других территориях с напряжённой экологической обстановкой. Расширение сети ведётся в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие».
Сообщить о неприятных запахах и возможных источниках загрязнения жители могут по круглосуточной горячей линии министерства экологии: 8−800−20−11−116.