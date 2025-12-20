Чукотка станет лидером по росту пенсий в 2026 году

В следующем году наиболее значительно вырастут пенсии в северных и дальневосточных регионах России. Лидером по увеличению выплат станет Чукотский автономный округ, где страховая пенсия по старости поднимется на 3,2 тысячи рублей.
Следом в рейтинге роста идут Ненецкий автономный округ (увеличение на 2,9 тысячи рублей) и Магаданская область (2,8 тысячи рублей). На Камчатке, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах пенсии вырастут примерно на 2,7−2,8 тысячи рублей. В десятку лидеров также вошли Республика Саха (Якутия), Мурманская и Сахалинская области (рост на 2,5 тысячи рублей) и Республика Коми (2,4 тысячи рублей).
Общий рост страховых пенсий по старости в 2026 году составит 7,6 процента, что закреплено в федеральном бюджете Социального фонда России, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что с января следующего года увеличится пенсия у двух категорий россиян: у тех, кому в декабре 2025-го исполнилось 80 лет, и у граждан, оформивших инвалидность I группы. Доплата устанавливается только по одному основанию и начисляется со следующего месяца после возникновения права на нее.