Учёные вплотную подобрались к тайне фотосинтеза

Исследователи обнаружили новый вид морских бактерий в заливе Петра Великого, чей механизм выживания бросает вызов привычным представлениям о фотосинтезе.
Новый микроорганизм, названный Algirhabdus cladophorae, был найден учёными Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН на поверхности зелёной водоросли Cladophora stimpsonii. Эта бактерия является аэробным аноксигенным фототрофом: она использует солнечный свет для получения энергии, но, в отличие от растений, не производит кислород. Такой «бескислородный» фотосинтез помогает ей выживать в условиях скудного питания.
Уникальность открытия в том, что весь генетический аппарат, ответственный за этот процесс, расположен не в основном геноме, а на отдельной кольцевой молекуле ДНК — плазмиде размером 53 тысячи пар оснований. Бактерия образует отдельный род в обширном семействе Roseobacteriaceae, а её клетки имеют форму палочек и образуют розовые колонии.
Открытие проливает свет на сложные симбиотические связи в океане и расширяет понимание разнообразия морской микробиологической жизни. Новый штамм уже депонирован в международных коллекциях микроорганизмов.