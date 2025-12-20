Ричмонд
AP: Ford отзовёт более 270 тысяч машин в США из-за проблем с функцией парковки

У автомобилей Ford моделей Mustang Mach-E и Maverick обнаружили проблему с парковкой.

Источник: Комсомольская правда

Ford отзывает свыше 270 тысяч машин в США из-за опасного сбоя в системе парковки. Проблема может привести к внезапному началу движения. Об этом пишет агентство Associated Press.

«Ford отзывает более 270 тысяч электромобилей и гибридных автомобилей в США из-за проблем с функцией парковки, которая может привести к самопроизвольному движению», — передает издание.

Уточняется, что отзыв касается электромобилей и гибридов моделей F-150 Lightning, Mustang Mach-E и Maverick.

До этого компания Ford приняла решение о существенном финансовом списании в объеме 19,5 млрд долларов, а также о прекращении работ по созданию нескольких перспективных моделей электрокаров.

При этом китайская Chery отзывает в России почти 2,6 тыс. автомобилей Omoda C7.