AP: Ford отзовёт более 270 тысяч машин в США из-за проблем с функцией парковки

Ford отзывает свыше 270 тысяч машин в США из-за опасного сбоя в системе парковки. Проблема может привести к внезапному началу движения. Об этом пишет агентство Associated Press.
«Ford отзывает более 270 тысяч электромобилей и гибридных автомобилей в США из-за проблем с функцией парковки, которая может привести к самопроизвольному движению», — передает издание.
Уточняется, что отзыв касается электромобилей и гибридов моделей F-150 Lightning, Mustang Mach-E и Maverick.
До этого компания Ford приняла решение о существенном финансовом списании в объеме 19,5 млрд долларов, а также о прекращении работ по созданию нескольких перспективных моделей электрокаров.
При этом китайская Chery отзывает в России почти 2,6 тыс. автомобилей Omoda C7.