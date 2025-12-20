Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Екатеринбурга ответит на вопросы горожан в прямом эфире. Видео

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проведет прямую линию с жителями города. Мероприятие запланировано на 23 декабря. Об этом градоначальник сообщил в своем официальном telegram-канале.

Мэр Орлов анонсировал прямую линию с екатеринбуржцами.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проведет прямую линию с жителями города. Мероприятие запланировано на 23 декабря. Об этом градоначальник сообщил в своем официальном telegram-канале.

«На следующей неделе, во вторник 23 декабря, запланировал провести прямую линию. В эфире “Четвертого канала” отвечу на ваши вопросы, расскажу об итогах и дальнейших планах работы городской команды», — сообщил Орлов.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что после переизбрания намерен сохранить свою действующую команду, так как считает, что она достаточно эффективно работает. При этом градоначальник не исключил, что в процессе работы кадровые решения могут измениться.