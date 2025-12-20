Глава Екатеринбурга ответит на вопросы горожан в прямом эфире. Видео

Мэр Орлов анонсировал прямую линию с екатеринбуржцами.
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проведет прямую линию с жителями города. Мероприятие запланировано на 23 декабря. Об этом градоначальник сообщил в своем официальном telegram-канале.
«На следующей неделе, во вторник 23 декабря, запланировал провести прямую линию. В эфире “Четвертого канала” отвечу на ваши вопросы, расскажу об итогах и дальнейших планах работы городской команды», — сообщил Орлов.
Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что после переизбрания намерен сохранить свою действующую команду, так как считает, что она достаточно эффективно работает. При этом градоначальник не исключил, что в процессе работы кадровые решения могут измениться.