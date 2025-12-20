Ричмонд
В ГД предложили ввести зимний сертификат на такси для семей с детьми

В ГД предложили ввести зимний сертификат на такси для семей с детьми до семи лет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести ежегодный зимний сертификат в размере пяти тысяч рублей на такси для семей с детьми до семи лет.

Обращение с соответствующим предложением к главе Минтруда Антону Котякову и министру транспорта Андрею Никитину имеется в распоряжении РИА Новости.

«В целях повышения уровня безопасности и комфорта семей с маленькими детьми в условиях неблагоприятных зимних факторов (сильные морозы, сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, гололедица) предлагаю рассмотреть возможность введения ежегодного “зимнего транспортного сертификата”. А именно — предоставлять одному из родителей (опекунов) в семьях с детьми в возрасте до семи лет (включительно) ежегодный электронный сертификат номиналом 5000 (пять тысяч) рублей», — сказано в документе.

Согласно предложению, средства сертификата будут предназначены для частичной или полной оплаты поездок на такси в период с 1 декабря по 31 марта. По словам вице-спикера Госдумы, такая поддержка предназначена для семей с самыми маленькими детьми, для которых перемещение в холодную погоду сопряжено с особыми трудностями.

«Таким образом удастся в том числе повысить безопасность за счет снижения рисков травм и переохлаждения в гололед и морозы; минимизировать контакты в общественном транспорте в эпидемиологический сезон; а также оказать адресную социальную поддержку, облегчающую повседневную жизнь родителей. Реализация возможна через отработанные механизмы социальных выплат (например, с использованием портала “Госуслуги”) с интеграцией сертификата для оплаты поездок у легальных перевозчиков и агрегаторов», — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что помимо социального эффекта, инициатива может оказать положительное влияние на экономику, поддерживая легальный рынок такси и способствуя потенциальному снижению нагрузки на систему здравоохранения.

