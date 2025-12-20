Штурмовая группа младшего сержанта Хамзина окружила и уничтожила группу ВСУ

«Оценив обстановку и разведав огневые точки противника, младший сержант Хамзин разделил штурмовую группу. Часть российских штурмовиков скрытно выдвинулась в обход позиции противника. Заняв условленные позиции, Айбулат подал условный сигнал. Первая группа атаковала противника и связала его боем. Вторая группа штурмовиков во главе с младшим сержантом Хамзиным неожиданным броском атаковала с тыла. Ворвавшись на позиции противника, группа оперативно уничтожила украинских боевиков», — говорится в сообщении.