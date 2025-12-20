Российские штурмовики под командованием младшего сержанта Айбулата Хамзина захватили укреплённый опорный пункт Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что военные РФ ликвидировали свыше десяти украинских солдат. Подразделение младшего сержанта Хамзина в ходе выполнения боевой задачи, укрывшись «в складках местности», незаметно расположилось неподалёку от украинского опорника.
«Оценив обстановку и разведав огневые точки противника, младший сержант Хамзин разделил штурмовую группу. Часть российских штурмовиков скрытно выдвинулась в обход позиции противника. Заняв условленные позиции, Айбулат подал условный сигнал. Первая группа атаковала противника и связала его боем. Вторая группа штурмовиков во главе с младшим сержантом Хамзиным неожиданным броском атаковала с тыла. Ворвавшись на позиции противника, группа оперативно уничтожила украинских боевиков», — говорится в сообщении.
В МО подчеркнули, что благодаря действиям младшего сержанта Хамзина был захвачен украинский укреплённый пункт, ликвидировано более десяти украинских боевиков.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.