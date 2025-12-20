Актриса ставит спектакль для сирот, вопреки онкологии

«Я вообще человек без кожи», — с улыбкой говорит актриса Ирина Белова. — Помню, в детстве сидим с мамой в очереди к стоматологу, и в коридоре маленькая девочка плачет. Говорю ей: «Не волнуйся, там не больно!» Хотя меня саму чуть ли не верёвками привязывали к креслу, настолько было сложно вытерпеть все манипуляции врача. Но мне уже тогда важно было утешить другого человека. Думаю, это — от книг. Зачитывалась допоздна, так, что мама отбирала у меня фонарик, чтобы я не читала под одеялом, а ложилась спать вовремя. Больше всего нравилась повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», потому что там говорилось, что надо всем помогать. Вот я и помогала, как могла, например, приносила домой животных, которых находила на улице, особенно в дождь и в холод. Правда, мне разрешали их оставлять у нас всего на одну ночь. Разговаривала с кошками и собаками. А когда родители привозили меня в посёлок Долматово к бабушке с дедушкой, иногда даже уходила спать в конуру к собакам, а те были непротив".