Актриса ставит спектакль для сирот, вопреки онкологии

Актриса из Екатеринбурга Ирина Белова вовсю готовит новогодний спектакль «Ромашки в январе», который актёры её театральной студии «Умный театр» будут бесплатно показывать подопечным центров социальной помощи. Свердловчанка занимается постановкой, несмотря на то, что имеет онкозаболевание. Подробнее — в материале aif.ural.ru.
«Пришла с лампочкой во рту».
В студии, арендованной для «Умного театра», который основала актриса Ирина Белова, идёт репетиция. «Я хочу быть нужным!» — произносит реплику молодой актёр Андрей Пиянзин. Он играет бездомного пса Тявку, заблудившегося в лесу. По сюжету, герой встретит зверей, которые отведут его на волшебную поляну, помогут загадать заветное желание — встретить любящего хозяина, и оно сбудется. Спектакль волонтёры будут показывать детям, оставшимся без попечения родителей. Постановкой занимается актриса Ирина Белова. Эта сказка во многом отражает и её внутреннее состояние, ведь она и сама всё время хочет быть нужной.
Сейчас актриса лечится от онкозаболевания и часто приходит в студию после медицинских процедур. Помимо детского, у неё есть ещё и свой моноспектакль — «Телемама» — по пьесе Анны Донатовой о судьбе звезды советского телевидения Надежды Лаврентьевой и её попытках совмещать актёрскую славу и материнство. Ирине Михайловне важно радовать зрителей и помогать другим. Такой подход к жизни у неё сформировался ещё в детстве.
«Я вообще человек без кожи», — с улыбкой говорит актриса Ирина Белова. — Помню, в детстве сидим с мамой в очереди к стоматологу, и в коридоре маленькая девочка плачет. Говорю ей: «Не волнуйся, там не больно!» Хотя меня саму чуть ли не верёвками привязывали к креслу, настолько было сложно вытерпеть все манипуляции врача. Но мне уже тогда важно было утешить другого человека. Думаю, это — от книг. Зачитывалась допоздна, так, что мама отбирала у меня фонарик, чтобы я не читала под одеялом, а ложилась спать вовремя. Больше всего нравилась повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», потому что там говорилось, что надо всем помогать. Вот я и помогала, как могла, например, приносила домой животных, которых находила на улице, особенно в дождь и в холод. Правда, мне разрешали их оставлять у нас всего на одну ночь. Разговаривала с кошками и собаками. А когда родители привозили меня в посёлок Долматово к бабушке с дедушкой, иногда даже уходила спать в конуру к собакам, а те были непротив".
Ирина Михайловна вспоминает, что её родители работали инженерами, старший брат был историком и в своё время защитил докторскую диссертацию в университете. Девочка часто оставалась дома одна — со своими фантазиями. Как-то раз она привела в квартиру крупного дворового пса Пирата, накормила его едой, которая оставалась в холодильнике. Тот взобрался на кровать и не хотел уходить, начал охранять «территорию». Вот тогда ей стало страшно. Пришлось выманивать животное обратно на улицу сосиской, разламывая её по кусочкам. К счастью, собака не причинила ребёнку вреда. «Когда на экраны вышел фильм “Мэри Поппинс, до свидания”, взяла зонтик, раскрыла его и шагнула прямо из окна — со второго этажа, — ррассказывает актриса. — Внизу стояли ребята из нашего класса и наблюдали, чем дело закончится. В этот момент папа возвращался с работы. Не помню, что он тогда кричал, но, увидев меня, подхватил, а потом дал под зад! Грустная, под его “пинки” была сопровождена домой. Но напоследок крикнула всем: “Я вам доказала, что я Мэри Поппинс! Просто мне не дали взлететь!” Вообще, очень шкодливая была. Как-то раз меня привезли в травмпункт с лампочкой во рту, и, к счастью, там её извлекли».
«Чёлка на лоб полезла».
Учась в школе, Ирина Белова была пионервожатой. Её педагог Муза Васильевна водила класс в подшефные детдома, где ребята устраивали всякие мероприятия для сверстников. «Помню, приехали мы в Серовский детский дом, — рассказывает Ирина Михайловна. — Сидит напротив меня мальчик и говорит: “Скоро умру, потому что уксус выпил, у меня нет половины желудка”. Зачем, спрашиваю, ты это сделал? Он отвечает: “Потому что я никому не нужен! Хорошо, что ты приехала и сейчас разговариваешь со мной!” Не знаю, как сложилась его судьба, но после этого разговора я захотела помогать детям, у которых нет мам и пап». Забегая вперёд, скажем, что это желание сбылось у актрисы уже во взрослом возрасте.
Ирина Белова ещё в детстве чувствовала, что посвятит себя сцене. Так и случилось. Она была выпускницей Свердловского государственного театрального института (сейчас ЕГТИ), когда в уральскую столицу приехали немецкие режиссёры. Те заметили девушку и пригласили играть главную героиню в их постановке по пьесе Фридриха Шиллера «Коварство и любовь». Спектакль должен был состояться в драмтеатре Рязани, куда они и привезли юную актрису. Приехав в этот город, та решила стать частью местной труппы, потому что служить в таком большом театре было её мечтой.
«Сидит худсовет, человек 18, — рассказывает Ирина Белова. — Там были и народные, и заслуженные артисты. После того, как я представилась, давайте, говорят, споём! Легко! И запела: “Как холодна ты, крышка унитаза! Смотришь в меня ты единственным глазом. Взгляд твой меня заставляет вспотеть, как я хочу с тебя улететь. Унитаз, унитаз, это класс!” Смотрю, у одного члена худсовета чёлка лезет на лоб от смущения! Меня спросили, играю ли я на музыкальных инструментах. Не стала врать и ответила, что умею играть на барабане, ведь я раньше была пионервожатой. Услышав ответ, члены комиссии зашептались и приняли меня в труппу. Мы с мужем Серёжей и дочкой Аней переехали в Рязань. Представляете моё волнение, когда во время репетиции меня подвели к барабанной установке, — вот что имелось в виду, когда они спрашивали про инструменты! К слову, и на ней я играть научилась».
Ирина Белова особенно тепло вспоминает одну из своих ролей в том театре — роль Малыша в спектакле по сказке Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон». Ей запомнился момент, когда на очередных гастролях после представления к ней подошла пожилая женщина и очень тихо сказала: «Браво!» «Ради этого “браво!” я и выходила на сцену», — говорит актриса.
«Аура любви».
Вернувшись на Урал, Ирина Михайловна начала играть в «Коляда-театре». В тот самый период она и стала волонтёром. Например, её приглашали сотрудничать с социальной службой и полицией — приезжать с выступлениями в детские дома, в Кировградскую воспитательную колонию для несовершеннолетних, в реабилитационные центры, в дома престарелых.
Актриса также долгое время готовила волонтёров, которые участвовали в городском проекте «Ёлка желаний», — учила их правильно перевоплощаться в Дедов Морозов и Снегурочек, чтобы те могли поздравлять с Новым годом детей, оказавшихся в сложной ситуации, и пожилых. Плюс ко всему она создала театр-студию для людей почтенного возраста, где они выступали на сцене, играя в спектаклях и избавляясь от одиночества.
Одним из направлений, которым актриса занималась как волонтёр, была драматерапия. Речь идёт о специальных уроках актёрского мастерства, которые она проводила для особых детей в одном из реабилитационных центров Екатеринбурга. «Сидит такой ребёнок, допустим, на инвалидной коляске, и у него ДЦП, — рассказывает она. — Говорю ему: “Представь, что твоя рука становится капелькой”. Так они делали разные задания, и в итоге ребята, которые до этого практически не могли говорить, начинали читать стихи со сцены! Есть у меня и специальная программа для мам, чьи дети имеют синдром Дауна. Когда они собираются в зале и выполняют упражнения, вокруг мам с детьми возникает аура любви!» К сожалению, сейчас в силу обстоятельств Ирина Белова не может уделять полноценное внимание всем этим проектам. Она надеется, что кто-то другой подхватит её идею и продолжит работать по этой методике.
«Не забирай меня, Дед Мороз!».
Дети из неблагополучных семей занимают особое место в сердце Ирины Михайловны. Ей хочется показать им, что есть другой мир, не похожий на тот, в котором они живут.
«Помню, мы с одним волонтёром много ездили в образах Деда Мороза и Снегурочки по домам, где живут неблагополучные семьи, — говорит она. — Открывает нам мальчишка лет девяти. Дома — пьяная мать, есть младшие братья и сёстры, и стоит горшок — как всегда, полный. Ребёнок кричит: “Дед Мороз, не забирай меня в детский дом, не пойду с тобой!” Кое-как успокаиваем его, начинаем с ним играть. Такие ребята всегда немного Маугли. Они взрослеют слишком рано, но всё равно остаются искренними. Им не нужно панибратство, но очень важно, чтобы вы приходили к ним с открытым сердцем».
Ради таких детей она и готова после больницы бежать на очередную репетицию. «Врачи устали ругать меня, что я не лежу, — говорит Ирина Белова. — Но мне кажется, что если ляжешь в постель, то так и умрёшь! Я люблю жизнь и каждый раз просыпаюсь со словами благодарности!».