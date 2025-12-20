В Хабаровском крае на подходе к поселку Сита отловили тигра

Как сообщили в управлении охотничьего хозяйства правительства региона, конфликтный хищник намеревался снова наведаться в населенный пункт — на него жаловались жители.
Отловленный тигр — взрослый самец. При первичном осмотре специалисты заметили у него огнестрельное ранение. Скорее всего, травма и вынудила хищника к самому легкому способу добычи пропитания — у людей.
Это уже четырнадцатый тигр, отловленный с начала года возле населенных пунктов Хабаровского края. Сейчас его осмотрят ветеринары и дадут заключение о состоянии здоровья. Это решит его дальнейшую судьбу.