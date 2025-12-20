Ричмонд
В Хабаровском крае на подходе к поселку Сита отловили тигра

В Хабаровском крае в районе имени Лазо охотоведам удалось отловить тигра, который направлялся в поселок Сита.

Источник: Дирекция заповедников "Земля леопарда"

Как сообщили в управлении охотничьего хозяйства правительства региона, конфликтный хищник намеревался снова наведаться в населенный пункт — на него жаловались жители.

Отловленный тигр — взрослый самец. При первичном осмотре специалисты заметили у него огнестрельное ранение. Скорее всего, травма и вынудила хищника к самому легкому способу добычи пропитания — у людей.

Это уже четырнадцатый тигр, отловленный с начала года возле населенных пунктов Хабаровского края. Сейчас его осмотрят ветеринары и дадут заключение о состоянии здоровья. Это решит его дальнейшую судьбу.