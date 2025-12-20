Ричмонд
Уитни Хьюстон и пять музыкантов получат «Грэмми» за достижения всей жизни

Церемония награждения лауреатов премии «Грэмми» за достижения всей жизни состоится 31 января 2026 года.

Источник: Аргументы и факты

Американская национальная академия искусства и науки звукозаписи объявила о присуждении особой премии «Грэмми» за выдающиеся достижения в музыкальной карьере шестерым всемирно известным артистам XX века, среди которых Уитни Хьюстон, Шер и Карлос Сантана.

На сайте премии уточняется, что церемония, посвящённая награждению лауреатов премии за достижения всей жизни, состоится 31 января 2026 года, накануне основной церемонии вручения «Грэмми».

В официальном сообщении Академии звукозаписи отмечается, что премии удостоены Карлос Сантана, Чака Хан, Шер, Фела Кути, Пол Саймон и Уитни Хьюстон, что подчеркивает их вклад в развитие мировой музыкальной культуры.

Ранее российская певица Валерия (Валерия Перфилова) сообщила, что ее песня «Исцелю» прошла отборочный этап музыкальной премии «Грэмми».