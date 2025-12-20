Уитни Хьюстон и пять музыкантов получат «Грэмми» за достижения всей жизни

Американская национальная академия искусства и науки звукозаписи объявила о присуждении особой премии «Грэмми» за выдающиеся достижения в музыкальной карьере шестерым всемирно известным артистам XX века, среди которых Уитни Хьюстон, Шер и Карлос Сантана.