Цены на новогодний набор в Новосибирске меняются

Минимальный набор продуктов для новогоднего стола в Новосибирске за год подорожал в среднем на 9%, однако ряд популярных товаров, напротив, стал заметно дешевле.

Источник: Freepik

Об этом свидетельствуют данные ИТ-компании «Эвотор», подготовленные по запросу портала Сиб.фм.

Наибольший рост цен зафиксирован на сладости и алкоголь. Так, шоколадные конфеты подорожали на 32%, шампанское и игристые вина — на 20%, а стоимость водки увеличилась на 19%.

В то же время некоторые продукты из традиционного новогоднего набора показали снижение цен. Картофель подешевел почти на четверть — с 68 до 52 рублей за 1,5 килограмма. Цена на сыр в упаковке 200 граммов снизилась примерно на 20%, а десяток куриных яиц стал дешевле на 19%. Также на 9% упала стоимость мандаринов.

Аналитики отмечают, что, несмотря на общий рост цен на продовольствие, динамика по отдельным категориям товаров остаётся разнонаправленной.