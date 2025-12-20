Цены на новогодний набор в Новосибирске меняются

В то же время некоторые продукты из традиционного новогоднего набора показали снижение цен. Картофель подешевел почти на четверть — с 68 до 52 рублей за 1,5 килограмма. Цена на сыр в упаковке 200 граммов снизилась примерно на 20%, а десяток куриных яиц стал дешевле на 19%. Также на 9% упала стоимость мандаринов.