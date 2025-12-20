12 аулов осталось на территории Новосибирской области

При этом их количество постепенно сокращается. Только в 2025 году с карты исчезли восемь деревень и посёлков в четырёх районах области.
По данным регионального управления Росреестра, сегодня область насчитывает 14 городов, 444 посёлка, из которых семнадцать рабочих, два дачных и один курортный. А также — 492 деревни, 290 сёл, 12 аулов, 82 железнодорожных станции и разъезда.
Доля населенных пунктов, внесённых в ЕГРН, достигла 85% — 1308 объектов. В этот реестр уже включены границы крупнейших городских округов, таких как Новосибирск, Искитим и наукоград Кольцово, а также сотни посёлков, сел и деревень.
Значительным шагом вперед стало пополнение ЕГРН с начала года: в систему внесены сведения о границах 195 населенных пунктов области.
