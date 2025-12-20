Ричмонд
Тюменскую область ждет резкое похолодание и морозы до −35

На территории Тюменской области днем 20 декабря ожидается похолодание до −28 градусов, в Уватском районе температура опустится до −35, а ветер усилится до 14 метров в секунду. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

В ночь на 21 декабря похолодает до −39 градусов.

«В Тюменской области днем 20 декабря прогнозируется температура воздуха −23, −28 градусов, местами до −13, −18, в Уватском районе до −30, −35. Ожидается резкое похолодание, ветер с порывами до 14м/с», — сообщается на сайте управления.

Синоптики обещают небольшой снег и метель. Ночью в регионе возможно похолодание до −39 градусов. Занятия в школах пройдут в обычном режиме — актировка для учеников 1-й смены не объявлена.