Тюменскую область ждет резкое похолодание и морозы до −35

На территории Тюменской области днем 20 декабря ожидается похолодание до −28 градусов, в Уватском районе температура опустится до −35, а ветер усилится до 14 метров в секунду. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.