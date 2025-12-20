Вязаный стрит-арт появился в Новосибирске в сквере Калининского района

В Калининском районе стартовала традиционная зимняя акция «Тёплый сквер», превращающая обычные деревья в объекты уличного искусства. В этом году творческий проект вновь охватил нижнюю зону Павловского сквера на улице 25 лет Октября.
Инициатива приглашает всех неравнодушных жителей района и творческие коллективы создать свой уникальный вязаный «костюм» для стволов деревьев. Таким образом городское пространство наполняется яркими красками и необычными текстурами, создавая тёплое и праздничное настроение в преддверии Нового года.
«25 декабря, в день открытия главной районной ёлки, подведут итоги этой “тёплой акции” и наградят победителей», — сообщили в телеграм-канале «Новосибирские новости».