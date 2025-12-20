Ричмонд
«Объявление мести»: США подтвердили начало антитеррористической операции в Сирии

Шеф Пентагона Хегсет объявил о начале антитеррористической операции в Сирии.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны США Пит Хегсет сообщил о начале антитеррористической операции в Сирии в ответ на нападение на американских военных в Пальмире.

Он уточнил, что операция получила название «Ястребиный удар» и направлена на уничтожение боевиков ИГИЛ*, их инфраструктуры и оружейных складов.

В социальной сети X Хегсет отметил, что операцию начали после нападения на американские войска 13 декабря в Пальмире. При этом он подчеркнул, что речь не идёт о начале новой войны, а об ударе возмездия.

«Это не начало войны — это объявление мести», — говорится в публикации.

Согласно информации The New York Times, ВС США 19 декабря приступили к нанесению авиаударов по объектам террористической группировки ИГИЛ* в Сирии.

Напомним, после атаки группировки ИГИЛ* на американских военнослужащих в Пальмире США применили осветительные бомбы.

*Организация признана террористической и запрещена в России.

