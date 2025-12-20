Ричмонд
Снегопады и потепление: какая погода будет в Хабаровском крае 20 декабря

В Хабаровске днём −9…-7 градусов, к ночи похолодает до −23…-21 градуса. С утра временами сильный снег, метель. Ветер юго-западный, 9−14 м/с.

Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 29% 755 мм рт. ст. +12°
Источник: Freepik

В Комсомольске-на-Амуре днём −14…-12 градусов, к ночи похолодает до −27…-25 градусов. Снег в течение всего дня. Ветер северный, 6−11 м/с.

В Бикине и Вяземском днём −4…-2 градуса. Небольшой снег. Ветер западный, 7−13 м/с.

В Советской Гавани днём −3…-1 градус, к ночи похолодает до −17…-15 градусов. Небольшой снег. Ветер юго-западный, 6−11 м/с.

В Николаевске-на-Амуре днём −16…-14 градусов, к ночи похолодает до −25…-23 градусов. С утра без существенных осадков, вечером снег. Ветер восточный, 6−11 м/с.

В Охотске днём −20…-18 градусов. Без существенных осадков. Ветер северный, 8−13 м/с.