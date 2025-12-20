В Госдуме предложили новую меру поддержки для семей с детьми

Средства сертификата будут предназначены для частичной или полной оплаты поездок на такси.
Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов (фракция ЛДПР) выступил с инициативой ежегодно предоставлять семьям с детьми в возрасте до семи лет зимний сертификат на услуги такси номиналом в пять тысяч рублей. Такое обращение направлено министру труда и социальной защиты Антону Котякову и министру транспорта Андрею Никитину.
В письме Чернышов указывает, что, учитывая неблагоприятные зимние условия — сильные морозы, сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также гололедицу, — целесообразно рассмотреть вопрос о введении ежегодного «зимнего транспортного сертификата». «А именно — предоставлять одному из родителей (опекунов) в семьях с детьми в возрасте до семи лет (включительно) ежегодный электронный сертификат номиналом 5 000 (пять тысяч) рублей», — сказано в документе. Информацию передает РИА Новости.
Согласно инициативе, средства сертификата предполагается использовать для полной или частичной оплаты услуг такси в период с 1 декабря по 31 марта. По словам вице-спикера, такая мера адресована семьям с самыми маленькими детьми, для которых перемещение в условиях низких температур особенно затруднительно.
Борис Чернышов отмечает, что реализация инициативы позволит повысить безопасность передвижения за счет снижения риска травм и переохлаждения в гололед и морозы, а также сократить количество контактов в общественном транспорте в эпидемиологически неблагополучный период. Кроме того, по его мнению, это станет формой адресной социальной поддержки, облегчающей повседневную жизнь родителей. Механизм внедрения, как подчеркивается в документе, может быть основан на уже существующих инструментах социальных выплат, включая использование портала «Госуслуги», с интеграцией сертификата в системы оплаты поездок у легальных перевозчиков и агрегаторов. Вице-спикер также подчеркнул, что инициатива, помимо социальной составляющей, способна оказать и экономический эффект, поддержав легальный сектор рынка такси и потенциально снизив нагрузку на систему здравоохранения.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил ввести обязательное наличие детских удерживающих устройств в автомобилях такси. Согласно инициативе, автомобили такси эконом-класса должны быть оборудованы как минимум одним детским креслом, а машины комфорт-класса и более высоких категорий — не менее чем двумя.