В Госдуме предложили новую меру поддержки для семей с детьми

Борис Чернышов отмечает, что реализация инициативы позволит повысить безопасность передвижения за счет снижения риска травм и переохлаждения в гололед и морозы, а также сократить количество контактов в общественном транспорте в эпидемиологически неблагополучный период. Кроме того, по его мнению, это станет формой адресной социальной поддержки, облегчающей повседневную жизнь родителей. Механизм внедрения, как подчеркивается в документе, может быть основан на уже существующих инструментах социальных выплат, включая использование портала «Госуслуги», с интеграцией сертификата в системы оплаты поездок у легальных перевозчиков и агрегаторов. Вице-спикер также подчеркнул, что инициатива, помимо социальной составляющей, способна оказать и экономический эффект, поддержав легальный сектор рынка такси и потенциально снизив нагрузку на систему здравоохранения.