В Сургуте школьники первой смены останутся дома из-за морозов

В город пришло похолодание ниже −39 градусов.
В Сургуте (ХМАО) утром 20 декабря столбики термометров опустились до −39 градусов. По данным портала «Госуслуги», занятия в школах отменены полностью.
«Занятия первой смены 20 декабря с 1 по 11 классы отменяются. На момент объявления актировки температура воздуха от −39,5 градуса, ветер 1 метр в секунду», — говорится в сообщении об актировке.
Аномальные морозы ниже −43 ранее в ХМАО прогнозировали синоптики. Накануне в Сургуте занятия также полностью отменялись для учеников первой смены.