Самый короткий световой день года в России продлится всего 18 минут

21 декабря в Северном полушарии наступает день зимнего солнцестояния, когда продолжительность светового дня становится минимальной. Об этом сообщил старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев.
Он отметил, что самый короткий день в России ожидается в городе Полярные Зори Мурманской области — всего 18 минут.
В Москве световой день продлится около 7 часов, а ночь займет 17 часов. При этом в самом южном городе страны — дагестанском Дербенте — день будет самым длинным и составит 9 часов 7 минут.
Ученый пояснил, что на широте Северного полярного круга в этот день над горизонтом покажется лишь край солнца, а в местности с неровным рельефом солнечный диск и вовсе можно не увидеть. С 22 декабря продолжительность светлого времени суток начнет постепенно увеличиваться, передает ТАСС.
20 декабря ожидается последнее новолуние 2025 года. Оно пройдет за сутки до дня зимнего солнцестояния. Как новолуние в созвездии Тельца повлияет на нашу жизнь и что важно сделать в этот день, «Вечерняя Москва» узнала у нумеролога Евгении Беловой.