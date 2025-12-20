Приморцы стали чаще летать за рубеж

Международный аэропорт Владивосток подвёл операционные итоги одиннадцати месяцев 2025 года. Воздушная гавань приморской столицы обслужила более 3 миллионов пассажиров, что на 10% больше показателей прошлого года. Значительный прирост обеспечили как внутренние, так и активно развивающиеся международные направления.
За отчётный период аэропорт обслужил 3 млн 23 тыс. человек. Внутренние линии остаются основным драйвером пассажиропотока (2 млн 369 тыс.), однако международное сообщение показывает впечатляющую динамику — 654 тыс. пассажиров. Особенно сильный рывок произошёл в ноябре: на зарубежных рейсах был зафиксирован рост на 41%, во многом благодаря популярности рейсов в Пекин, Харбин и Шанхай.
Аэропорт продолжает стратегически расширять маршрутную сеть. В декабре пассажиров ждёт ряд значимых событий: China United Airlines возобновит полёты в Пекин, S7 Airlines — в Бангкок после трехлётнего перерыва, а с 22 декабря Cambodia Airways впервые в истории соединит Владивосток прямым рейсом с Макао. Ранее авиакомпания «Аврора» увеличила частоту вылетов в ключевые китайские города.