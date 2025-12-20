Приморцы стали чаще летать за рубеж

За отчётный период аэропорт обслужил 3 млн 23 тыс. человек. Внутренние линии остаются основным драйвером пассажиропотока (2 млн 369 тыс.), однако международное сообщение показывает впечатляющую динамику — 654 тыс. пассажиров. Особенно сильный рывок произошёл в ноябре: на зарубежных рейсах был зафиксирован рост на 41%, во многом благодаря популярности рейсов в Пекин, Харбин и Шанхай.