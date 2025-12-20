Врач назвала новогоднее блюдо, замедляющее действие алкоголя

«Плюс холодца — все-таки за счет того, что это такое достаточно насыщенное и животными жирами, и белком блюдо, он замедляет всасывание алкоголя. Поэтому, если в сочетании с алкоголем (употреблять — ред.) холодец, он нам поможет», — сказала Денисова.