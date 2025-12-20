В Николаевске-на-Амуре прокуроры следят за расчисткой города после циклона

Стихия серьезно потрепала инфраструктуру. В пяти поселениях — поселках Чныррах, Нижнее Пронге, Озерпах и селах Красное и Константиновка — были зафиксированы масштабные перебои в подаче электроэнергии. Кроме того, возникли серьезные затруднения в движении по автодорогам как краевого, так и местного значения из-за снежных заносов, наледи и возможных поваленных деревьев.