В Николаевске-на-Амуре прокуроры следят за расчисткой города после циклона

После мощного циклона, обрушившегося на Николаевск-на-Амуре и его окрестности, городская прокуратура взяла под особый контроль устранение всех последствий непогоды. Надзорные проверки были организованы сразу по нескольким направлениям: соблюдение требований безопасности на дорогах и исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Стихия серьезно потрепала инфраструктуру. В пяти поселениях — поселках Чныррах, Нижнее Пронге, Озерпах и селах Красное и Константиновка — были зафиксированы масштабные перебои в подаче электроэнергии. Кроме того, возникли серьезные затруднения в движении по автодорогам как краевого, так и местного значения из-за снежных заносов, наледи и возможных поваленных деревьев.
На текущий момент, по официальной информации, подача коммунальных услуг жителям уже восстановлена. Для расчистки дорог и обеспечения проезда транспорта круглосуточно работает специализированная техника: снегопогрузчики и грузовики. Однако прокуратура продолжает держать на личном контроле вопросы своевременности всех аварийно-восстановительных работ и бесперебойного обеспечения населения теплом, светом и водой.
По итогам проводимых надзорных мероприятий, прокуроры готовы применить весь комплекс мер реагирования.