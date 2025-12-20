Ричмонд
Fakt: президент Польши Навроцкий спрятал стол перед встречей с Зеленским

Президент Польши Кароль Навроцкий приказал демонтировать Круглый стол для переговоров в Президентском дворце перед встречей с Зеленским.

Источник: Аргументы и факты

Польский лидер Кароль Навроцкий распорядился демонтировать Круглый стол для переговоров в Президентском дворце в столице Польши перед встречей с Зеленским, сообщает Fakt.

«Президент Кароль Навроцкий принял решение демонтировать Круглый стол из президентского дворца. Это произошло в четверг», — говорится в публикации.

В материале сказано, что стол, который является символом «окончания эпохи посткоммунизма», перемещён в Музей истории Польши.

«Суверенная, амбициозная Польша может сделать больше, чем просто идеализировать “Круглый стол”; это важный элемент исторического обсуждения, но его нельзя идеализировать, воздавая ему дань уважения в Президентском дворце», — сказал Навроцкий.

За столом для переговоров в Колонном зале Президентского дворца в Варшаве было подписано множество соглашений, важных для польской стороны.

Навроцкий встретился с Зеленским накануне. В ходе визита украинской делегации в Польшу Зеленский во время выступления перед представителями средств массовой инофрмации назвал президента Польши Кароля Навроцкого «Карлом».

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Польшу из Брюсселя, где ранее провёл переговоры с лидерами ЕС. Визит направлен на продолжение политического диалога и обсуждение актуальных вопросов сотрудничества.

Биография Кароля Навроцкого
В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
