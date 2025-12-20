НГУ и Абхазский университет договорились о совместных программах и лабораториях

В рамках визита состоялась встреча в Абхазском государственном университете, где начальник управления экспорта образования НГУ Евгений Сагайдак и ректор АГУ академик РАЕН Алеко Гварамия обсудили перспективы дальнейшего научно-образовательного партнерства. В частности — создание совместных лабораторий, организацию образовательных программ, а также проведение олимпиад по физике и математике для школьников и студентов. Также внимание было уделено проекту по открытию международных классов в школах Абхазии.
Участники встречи вспомнили и об исторических связях двух вузов, основанных на фигуре первого ректора НГУ, академика АН СССР Ильи Векуа. Он родился в селе Шешелета, которое сейчас находится на территории Республики Абхазия. В знак этих связей Евгений Сагайдак от имени НГУ передал в дар Абхазскому университету фотоальбом, запечатлевший жизнь академика Векуа в Академгородке.
В завершение встречи абхазская делегация получила приглашение посетить с ответным визитом Новосибирск для продолжения плодотворного диалога.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что Новосибирский государственный университет вошёл в десятку лучших вузов России по подготовке технологических предпринимателей.