Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НГУ и Абхазский университет договорились о совместных программах и лабораториях

Делегация Новосибирского государственного университета по приглашению Центра народной дипломатии посетила Абхазию. Об этом сообщили в пресс-службе НГУ 19 декабря.

Источник: Сиб.фм

В рамках визита состоялась встреча в Абхазском государственном университете, где начальник управления экспорта образования НГУ Евгений Сагайдак и ректор АГУ академик РАЕН Алеко Гварамия обсудили перспективы дальнейшего научно-образовательного партнерства. В частности — создание совместных лабораторий, организацию образовательных программ, а также проведение олимпиад по физике и математике для школьников и студентов. Также внимание было уделено проекту по открытию международных классов в школах Абхазии.

Участники встречи вспомнили и об исторических связях двух вузов, основанных на фигуре первого ректора НГУ, академика АН СССР Ильи Векуа. Он родился в селе Шешелета, которое сейчас находится на территории Республики Абхазия. В знак этих связей Евгений Сагайдак от имени НГУ передал в дар Абхазскому университету фотоальбом, запечатлевший жизнь академика Векуа в Академгородке.

В завершение встречи абхазская делегация получила приглашение посетить с ответным визитом Новосибирск для продолжения плодотворного диалога.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что Новосибирский государственный университет вошёл в десятку лучших вузов России по подготовке технологических предпринимателей.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше