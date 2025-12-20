В МВД раскрыли мошенническую схему с объявлениями о продаже красной рыбы и икры

Куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова днем ранее заявила, что мошенники разработали новую схему обмана, замаскировав ее под популярный онлайн-челлендж «Тайный Санта». Они рассылают россиянам предложения обменяться подарками, а затем не присылают ничего взамен или убеждают сделать взнос в размере небольшой суммы, которая пойдет на так называемый общий фонд со страховкой, который якобы убережет от недобросовестных участников, а затем просто пропадают. Женщина предупредила, что порой таким образом злоумышленникам также удается заполучить личную информацию о своих жертвах.