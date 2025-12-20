Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МВД раскрыли мошенническую схему с объявлениями о продаже красной рыбы и икры

В преддверии Нового года мошенники заводят фейковые аккаунты в мессенджерах, где публикуют информацию о якобы распродаже красной рыбы и икры по привлекательно низким ценам. Это 20 декабря следует из материалов МВД России.

Источник: РИА "Новости"

По информации ТАСС, ознакомившегося с материалами ведомства, на созданных страницах аферисты выкладывают фальшивые фото семги, горбуши, форели и икры, а также предлагают изучающим аккаунты-однодневки доверчивым пользователям видеоотчеты с якобы упаковкой рыбных деликатесов. Кроме того, они обращают внимание потенциальных жертв на положительные отзывы от «довольных» покупателей.

Для оформления заказа злоумышленники требуют от своих жертв совершить полную предоплату, а затем, после того как деньги поступают, просто перестают выходить на связь, удаляя аккаунт в мессенджере. По итогу пострадавшие остаются и без товара, и без денег.

Куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова днем ранее заявила, что мошенники разработали новую схему обмана, замаскировав ее под популярный онлайн-челлендж «Тайный Санта». Они рассылают россиянам предложения обменяться подарками, а затем не присылают ничего взамен или убеждают сделать взнос в размере небольшой суммы, которая пойдет на так называемый общий фонд со страховкой, который якобы убережет от недобросовестных участников, а затем просто пропадают. Женщина предупредила, что порой таким образом злоумышленникам также удается заполучить личную информацию о своих жертвах.