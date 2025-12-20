Мэр Новосибирска отметил роль работников безопасности в сохранении порядка

С Днём работника органов безопасности Российской Федерации поздравил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. Он выразил благодарность и уважение всем офицерам, ветеранам и сотрудникам, которые ежедневно обеспечивают безопасность граждан, защищая национальные интересы, конституционный строй и территориальную целостность страны.
«Вы обеспечиваете нашу безопасность, отражаете угрозы, о которых мы порой даже не знаем. Для вас честь, долг и верность Отечеству — не пустые слова, а принципы, проверенные временем», — отметил глава города.
Особое внимание мэр уделил важной роли органов безопасности для Новосибирска, подчеркнув, что их работа критически важна для охраны ключевых объектов, предотвращения рисков и обеспечения спокойствия горожан.
Сотрудники органов безопасности играют неоценимую роль в поддержании порядка и стабильности в регионе, и этот день стал важным моментом для выражения признания их заслуг.