В Госдуме объяснили, как государство будет бороться с ростом цен на продукты в 2026 году

Главное — не замораживать цены, а наращивать предложение, считает Топилин.
Ключевой мерой в борьбе с ростом цен на продукты и товары первой необходимости правительство считает увеличение предложения, а не административную заморозку цен. Такое мнение выразил председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. По его словам, ставка делается на расширение производства и поставок, а также на улучшение логистики по ряду социально значимых позиций.
Главное — не замораживать цены, а наращивать предложение. На примере рыбы это означает увеличивать улов, обновлять и расширять флот, оптимизировать логистику и убирать лишних посредников между производителем и полкой магазина, — заявил Максим Топилин в разговоре с Life.ru.
Он уточнил, что инфляция представляет собой усредненный показатель и не отражает ситуацию по каждому отдельному товару. По словам Топилина, одновременно на рынке могут дорожать одни категории, а другие — дешеветь. В пример он привел яйца, цены на которые в текущий момент, по его словам, идут вниз после периода резкого роста. Депутат подчеркнул, что органы власти отслеживают динамику именно по чувствительным для населения позициям, чтобы вовремя реагировать на всплески стоимости.
В России зафиксировано существенное снижение стоимости куриных яиц. Еще недавно ситуация на этом рынке вызывала серьезное беспокойство со стороны как государственных органов, так и населения. Удорожание яиц в прошлом и позапрошлом годах становилось предметом резкой критики.