В Госдуме объяснили, как государство будет бороться с ростом цен на продукты в 2026 году

Он уточнил, что инфляция представляет собой усредненный показатель и не отражает ситуацию по каждому отдельному товару. По словам Топилина, одновременно на рынке могут дорожать одни категории, а другие — дешеветь. В пример он привел яйца, цены на которые в текущий момент, по его словам, идут вниз после периода резкого роста. Депутат подчеркнул, что органы власти отслеживают динамику именно по чувствительным для населения позициям, чтобы вовремя реагировать на всплески стоимости.