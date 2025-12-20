Известный техноблогер дал оценку ответу путина о ситуации с мессенджерами

«Да, на самом деле я услышал, что конкуренция должна быть. Мне кажется, это очень хорошо. Была озвучена мысль, которая как будто витает в воздухе, что никаких вопросов к западным мессенджерам и нейросетям нет, если они исполняют российское законодательство», — отметил он в комментарии Life.ru.