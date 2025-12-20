Ричмонд
Известный техноблогер дал оценку ответу путина о ситуации с мессенджерами

Блогер Wylsacom (настоящее имя — Валентин Петухов) положительно оценил ответ, который он получил от президента России Владимира Путина во время прямой линии. Он задал вопрос о законодательстве страны и работе иностранных мессенджеров.

Блогер Wylsacom остался доволен ответом, который он получил от Путина в рамках прямой линии.

«Да, на самом деле я услышал, что конкуренция должна быть. Мне кажется, это очень хорошо. Была озвучена мысль, которая как будто витает в воздухе, что никаких вопросов к западным мессенджерам и нейросетям нет, если они исполняют российское законодательство», — отметил он в комментарии Life.ru.

По мнению Wylsacom, необходимость прояснить этот вопрос назревала в последние годы. Теперь же появилась определенность относительно того, что российские и зарубежные цифровые сервисы могут функционировать параллельно.

Ранее на прямой линии Владимиру Путину Wylsacom задал вопрос о том, была ли действительно необходима разработка национального мессенджера MAX. Тогда блогера интересовало, зачем создавать отдельный российский сервис, и может ли он сосуществовать с западными мессенджерами при условии соблюдения ими российского законодательства.