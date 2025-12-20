Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа продолжительность самого короткого светового дня в России

21 декабря в Северном полушарии наступит день зимнего солнцестояния с самой короткой продолжительностью светового дня в году. Как ТАСС сообщил профессор Сергей Язев, в Полярных Зорях Мурманской области этот период составит всего 18 минут, что является минимальным показателем среди всех российских городов.

Источник: Life.ru

В Москве длительность светлой части суток сократится до 7 часов, а ночь продлится 17 часов. Самый продолжительный день зимнего солнцестояния будет в Дербенте — 9 часов 7 минут. На широте Северного полярного круга солнце лишь ненадолго покажется над горизонтом. С 22 декабря продолжительность дня начнёт постепенно увеличиваться.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на нашу страну надвигается масштабное похолодание с экстремально низкими температурами и сильными метелями. Дальний Восток ожидают серьёзные погодные испытания: на Курилах прогнозируют снегопады с ветром до 22 м/с, а на охотском побережье Хабаровского края — очень сильный снег с ветром до 30 м/с и метелью.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
Читать дальше