Названа продолжительность самого короткого светового дня в России

В Москве длительность светлой части суток сократится до 7 часов, а ночь продлится 17 часов. Самый продолжительный день зимнего солнцестояния будет в Дербенте — 9 часов 7 минут. На широте Северного полярного круга солнце лишь ненадолго покажется над горизонтом. С 22 декабря продолжительность дня начнёт постепенно увеличиваться.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на нашу страну надвигается масштабное похолодание с экстремально низкими температурами и сильными метелями. Дальний Восток ожидают серьёзные погодные испытания: на Курилах прогнозируют снегопады с ветром до 22 м/с, а на охотском побережье Хабаровского края — очень сильный снег с ветром до 30 м/с и метелью.
