Названа продолжительность самого короткого светового дня в России

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на нашу страну надвигается масштабное похолодание с экстремально низкими температурами и сильными метелями. Дальний Восток ожидают серьёзные погодные испытания: на Курилах прогнозируют снегопады с ветром до 22 м/с, а на охотском побережье Хабаровского края — очень сильный снег с ветром до 30 м/с и метелью.