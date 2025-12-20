Школьники в ХМАО останутся дома из-за сильных морозов

Полностью отменены занятия в школах Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовск, Мегиона, Пыть-Яха, Когалыма, Лангепаса, Лянтора, Нефтеюганска, Радужного, Покачей, Урая и следующих поселений: Кондинское, Междуреченкский, Луговой, Ваховск, Салым, Таежный, Половинка, Пойковский, Талинка, Сингапай, Излучинск, Федоровский, Новоаганск и другие. С 1-го по 4-й класс дома останутся школьники следующих поселений: Игрим, Чемаши, Шеркалы, Карымкары, Нижние Нарыкары, Светлый, Перегребное, Приполярный. Ученики с 1-й по 8-й классы могут не идти на уроки в Белоярском, Нягани и следующих населенных пунктах: Советский, Югорск, Агиришь, Пионерский, Малиновский, Зеленоборск, Алябьевский, Приобье, Октябрьский, Андра, Сергино, Ваховск, Салым, Излучинск.