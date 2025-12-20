Ученые раскрыли простой способ улучшить работу мозга в пожилом возрасте

Новый подход к музыкальному обучению может стать ключом к поддержанию когнитивного здоровья в пожилом возрасте. Исследователи из Университета Шеффилда (Великобритания) и Университета Западного Сиднея (Австралия) установили, что обучение музыкальной импровизации значительно эффективнее развивает память и обучаемость у людей старшего возраста по сравнению с традиционным методом заучивания мелодий.
В ходе годичного исследования ученые впервые напрямую сравнили влияние двух форматов занятий музыкой «с нуля» на когнитивные функции. Результаты, опубликованные в журнале Royal Society Open Science, показали, что оба подхода полезны, однако импровизация — создание музыки «на ходу» — дает более выраженный эффект. У участников этой группы улучшились не только память и способность к обучению, но и моторные навыки.
Длительность эксперимента позволила ученым сделать важный вывод: наблюдаемый прогресс напрямую связан с самим процессом обучения музыке, а не с изначальными способностями человека. Кроме того, оказалось, что результат не зависит от типа инструмента — одинаково полезными были и занятия на реальном фортепиано, и использование специальных приложений на планшете.
Авторы исследования полагают, что импровизация может стать особенно ценным и доступным инструментом для профилактики возрастного снижения когнитивных функций, в том числе и у людей, уже испытывающих проблемы с памятью.
