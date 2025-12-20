Ученые раскрыли простой способ улучшить работу мозга в пожилом возрасте

В ходе годичного исследования ученые впервые напрямую сравнили влияние двух форматов занятий музыкой «с нуля» на когнитивные функции. Результаты, опубликованные в журнале Royal Society Open Science, показали, что оба подхода полезны, однако импровизация — создание музыки «на ходу» — дает более выраженный эффект. У участников этой группы улучшились не только память и способность к обучению, но и моторные навыки.