Адвокат рассказал, как именно Долину оставили без квартиры

«В этом процессе Светлана Свириденко продемонстрировала не только высокие профессиональные качества, но и пример поведения в громких резонансных процессах. То, что показала Светлана в этом процессе, это, действительно, очень достойный и высокий уровень. Адвокат продемонстрировала то, чего очень часто не хватает нашим коллегам и доверителям, — умение держать удар. Речь о том, что зачастую по тем или иным причинам первая инстанция либо отказывает, либо не в полной мере, частично, удовлетворяет исковые требования», — подчеркнул Жорин в разговоре с aif.ru.