Адвокат рассказал, как именно Долину оставили без квартиры

Верховный суд России рассмотрел жалобу покупательницы квартиры Долиной.
Адвокату Светлане Свириденко в резонансном споре вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной удалось одержать победу благодаря высокому профессиональному уровню и умению выдерживать давление. Об этом сообщил адвокат Сергей Жорин.
Ранее Лариса Долина заявляла, что согласилась на сделку по продаже квартиры под воздействием мошенников. Интересы покупательницы недвижимости Полины Лурье в судебном разбирательстве представляла адвокат Светлана Свириденко, которая после успешного завершения процесса фактически приобрела статус медийной фигуры в профессиональном сообществе. Комментируя исход дела, Жорин отметил, что ключевым фактором успеха Свириденко и ее доверительницы стало, в частности, умение выдерживать удары и не отказываться от продолжения борьбы.
«В этом процессе Светлана Свириденко продемонстрировала не только высокие профессиональные качества, но и пример поведения в громких резонансных процессах. То, что показала Светлана в этом процессе, это, действительно, очень достойный и высокий уровень. Адвокат продемонстрировала то, чего очень часто не хватает нашим коллегам и доверителям, — умение держать удар. Речь о том, что зачастую по тем или иным причинам первая инстанция либо отказывает, либо не в полной мере, частично, удовлетворяет исковые требования», — подчеркнул Жорин в разговоре с aif.ru.
Решения судов первой инстанции, по его словам, часто не совпадают с ожиданиями, и нередко юристы после этого опускают руки и теряют веру в положительный результат. В конечном итоге успех обычно достается тем, кто способен выдерживать давление и находить нестандартные, творческие решения. Светлана Свириденко и ее доверитель наглядно показали: если по ‑настоящему верить в победу и идти до конца, можно преодолеть даже, казалось бы, непреодолимые препятствия.
«Долгое время казалось, что все против них, но мы видим, чем все закончилось. Поэтому умение держать удар, а также профессиональные качества и знания — это очень важно», — добавил Жорин. Он также поздравил Светлану Свириденко с выигранным делом и отметил ее высокий профессионализм.
16 декабря Верховный суд РФ рассмотрел жалобу покупательницы квартиры певицы Полины Лурье и принял решение отменить ранее вынесенные по этому делу судебные акты, закрепив право собственности на жилье за ней. В ближайшее время суд нижестоящей инстанции должен будет рассмотреть иск о принудительном выселении Долиной из квартиры.