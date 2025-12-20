Прокуратура начала проверку после прорыва трубы на Варламова в Иркутске

В администрации Иркутска уточнили, что авария произошла из-за повреждения трубопровода при проведении строительных работ в районе дома номер 95 по улице Варламова. Специалисты провели откачку воды и очистили дорогу и тротуары. Для принятия оперативных мер в вечернее время провели отключение холодной воды в 9 многоэтажках, 8 административных зданиях, 8 таунхаусах и 3 частных домах.