Прокуратура начала проверку после прорыва трубы на Варламова в Иркутске

Там произошло повреждение сетей холодного водоснабжения с выходом воды на проезжую часть улицы Костычева.
Как рассказали irk.aif.ru в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, причины и условия произошедшего в настоящее время выясняются — в ходе проверки сотрудникам надзорного ведомства предстоит дать оценку исполнению законодательства при проведении земляных и иных работ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
В администрации Иркутска уточнили, что авария произошла из-за повреждения трубопровода при проведении строительных работ в районе дома номер 95 по улице Варламова. Специалисты провели откачку воды и очистили дорогу и тротуары. Для принятия оперативных мер в вечернее время провели отключение холодной воды в 9 многоэтажках, 8 административных зданиях, 8 таунхаусах и 3 частных домах.