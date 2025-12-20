Ричмонд
Прокуратура начала проверку после прорыва трубы на Варламова в Иркутске

Сотрудники прокуратуры Свердловского района Иркутска организовали проверку в связи с коммунальной аварией, которая произошла в микрорайоне Радужный вечером 19 декабря.

Источник: РИА "Новости"

Там произошло повреждение сетей холодного водоснабжения с выходом воды на проезжую часть улицы Костычева.

Как рассказали irk.aif.ru в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, причины и условия произошедшего в настоящее время выясняются — в ходе проверки сотрудникам надзорного ведомства предстоит дать оценку исполнению законодательства при проведении земляных и иных работ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В администрации Иркутска уточнили, что авария произошла из-за повреждения трубопровода при проведении строительных работ в районе дома номер 95 по улице Варламова. Специалисты провели откачку воды и очистили дорогу и тротуары. Для принятия оперативных мер в вечернее время провели отключение холодной воды в 9 многоэтажках, 8 административных зданиях, 8 таунхаусах и 3 частных домах.