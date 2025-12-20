Премьера очередных «Ёлок», планетарий и поиски волшебства: чем заняться на выходных в Красноярске

На выходных красноярцев ждет кратковременное потепление.
В субботу, 20 декабря, утро будет прохладным — температура составит около −9 °C. При этом будет снежно и пасмурно. Днем несколько потеплеет до −3 °C.
Утром воскресенья, 21 декабря, столбики термометров будут держаться в районе −4 °C. До обеда будет продолжать идти снег. Вечером похолодает до −12 °C, ночью — еще до −17 °C.
«Ёлки 12».
Где: Кинокомплекс «Луч», «Эпицентр» «Синема-парк», «Киномакс», Mori cinema, «Дом кино».
Когда: 20 и 21 декабря.
В канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о расставании родителей, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о чуде.
«Вечность».
Где: «Синема-парк», «Киномакс», Mori cinema.
Когда: 20 и 21 декабря.
Когда Джоан умирает, её душа попадает в загробный мир и оказывается перед сложным выбором — у неё есть неделя, чтобы решить, с кем и где она проведёт вечность. Джоан предстоит выбрать между умершим в молодости первым возлюбленным и вторым мужем, с которым она провела почти всю жизнь и создала семью.
Маленький принц.
Где: Театр кукол, улица Ленина, 119.
Когда: 20 декабря.
Наверное, нет ни одного человека, который бы не слышал историю о необычайной встрече летчика с маленьким принцем в пустыне. Этой книге уже больше 80 лет, но она и по сей день не теряет своей популярности. Читая ее, дети и взрослые ищут ответы на самые важные вопросы о том, что же такое благородство, дружба, любовь и верность тому, «кого приручил».
Позволить своим детям быть фантазерами и ценить каждую минуту, проведенную вместе, могут не все родители, но герои спектакля — необычная семья. Они любят своего «маленького принца», который находится на пороге взросления, и учат его видеть красоту в простых вещах, дорожить дружбой и заботиться о других.
Ночь перед Рождеством.
Где: Музыкальный театр, проспект Мира, 129.
Когда: 20 декабря.
Красивая и своенравная Оксана дает обещание стать женой кузнеца Вакулы только за черевички с ножки царицы. Эта, казалось бы, обычная история любви усложняется и становится интересней, когда в обычное течение жизни вмешивается нечистая сила. Какая начинается здесь путаница и чертовщина: и фантастическая пляска снежной метели, и женихи в мешках у Солохи, и путешествие в Петербург …
Планетарий в Краеведческом музее.
Где: Краеведческий музей, улица Дубровинского, 84.
Когда: 20 и 21 декабря.
В Краеведческом музее работает планетарий. Сеансы 5 раз в выходные (11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00). Расписание на месяц со списком фильмов публикуется на сайте музея.
Дед Мороз и лето.
Где: Музей «Площадь Мира», площадь Мира, 1.
Когда: 20 и 21 декабря.
Коллекция ярких и теплых воспоминаний о лете. Достаем «баночки с вареньем», которые с любовью заготавливаем летом: напитываемся впечатлениями, наблюдаем за бегущими облаками, чувствуем вкус ягод, запах травы, любуемся цветами и жужжащими насекомыми. Вспомните Деда Мороза из одноименного мультфильма и его путешествие в лето!
На выставке будут представлены работы участников 5 сезона Мастерской трогательных дел: цветы папье-маше, текстильные аппликации и насекомые, облака в технике цианотипия.
В поисках волшебства.
Где: ТЮЗ, улица Вавилова, 25.
Когда: 20 и 21 декабря.
В театре — необыкновенный переполох! До Нового года — совсем чуть-чуть, а тут случилась беда: сказочница разгневалась, и волшебство покинуло театр. Сказки притихли, герои растеряли радость, и даже звуки праздника будто спрятались за кулисами… Но чудеса не исчезают навсегда — их просто нужно научиться искать и видеть.
Вас ждут сказочные герои, загадки и испытания, добрые дела и даже магическое чародейство. Давайте будем верить, что Волшебство непременно вернется!
Осторожно: хрупкое!
Где: Музей Сурикова, Отдел декоративно-прикладного искусства, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 68.
Когда: 20 и 21 декабря.
Около 300 произведений двух видов декоративно-прикладного искусства — художественного стеклоделия и художественного фарфора.
Выставка показывает, какими разными могут быть предметы из стекла и фарфора:
по форме: посуда, скульптура, предметное искусство; по материалу: шамот, хрусталь, стекло, бисквит, фарфор, фаянс; по технике работы: литьё, лепка, надглазурная и подглазурная роспись, роспись золотом, «алмазная грань», гутная техника, штампование, формование, гравирование; по историческому периоду: предметы дореволюционного быта, изделия производств России середины ХХ века, произведения художников-современников, в том числе красноярских авторов.