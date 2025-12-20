Премьера очередных «Ёлок», планетарий и поиски волшебства: чем заняться на выходных в Красноярске

Наверное, нет ни одного человека, который бы не слышал историю о необычайной встрече летчика с маленьким принцем в пустыне. Этой книге уже больше 80 лет, но она и по сей день не теряет своей популярности. Читая ее, дети и взрослые ищут ответы на самые важные вопросы о том, что же такое благородство, дружба, любовь и верность тому, «кого приручил».