Life.ru узнал, как серые косметологи наживаются на омолаживании к Новому году

Серый сегмент держится на трёх вещах: дешёвом препарате, отсутствии контроля и иллюзии, что если у подруги все прошло хорошо, значит и у меня пройдёт. Нерегистрированные биоревитализанты и филлеры заказывают на маркетплейсах или с азиатских площадок, где их маскируют под обычные сыворотки для губ и лица, обходя правила продажи медицинских изделий.