Life.ru узнал, как серые косметологи наживаются на омолаживании к Новому году

По её словам, пик обращений к сомнительным специалистам приходится именно на декабрь, когда в соцсетях и чатах появляются предложения сделать ботулотоксин и филлеры быстро и недорого.
Серый сегмент держится на трёх вещах: дешёвом препарате, отсутствии контроля и иллюзии, что если у подруги все прошло хорошо, значит и у меня пройдёт. Нерегистрированные биоревитализанты и филлеры заказывают на маркетплейсах или с азиатских площадок, где их маскируют под обычные сыворотки для губ и лица, обходя правила продажи медицинских изделий.
Елена Ильчук.
Врач дерматолог-косметолог, главный врач клиники эстетической медицины Elevans.
Эксперт предупреждает, что такие средства могут содержать неизвестную концентрацию действующего вещества и примеси, о которых пациент даже не догадывается, что повышает риск аллергии, некроза тканей и тяжёлых инфекционных осложнений.
«Ещё одна опора серого рынка — мастера без медицинского образования, которые принимают на дому или в съёмных кабинетах. У них нет лицензии клиники, информированного согласия, нормальной обработки инструментов и доступа к препаратам неотложной помощи», — говорит профессионал.
Именно такие «специалисты» чаще всего берутся за сложные зоны — носослезная борозда, губы, область вокруг глаз, где ошибка в глубине или точке введения может привести к нарушению кровоснабжения и даже к потере зрения.
Насторожить должна низкая цена уколов к празднику, когда инъекции предлагают в разы дешевле среднерыночной стоимости. Дополнительный красный флаг — отсутствие договора и кассового чека, консультация на бегу и отсутствие вопросов о хронических заболеваниях и принимаемых препаратах. Опасно и когда мастер обещает мгновенный яркий эффект без синяков и отёка при любой исходной ситуации и умалчивает о возможных побочных реакциях.
«Выбирая уколы к Новому году, необходимо ориентироваться не на скидку, а на прозрачность. У клиники должна быть лицензия, у врача — диплом и сертификаты по косметологии, а препарат обязан иметь регистрацию и открываться при пациенте», — советует врач.
Такой путь требует больше времени, но в случае с инъекциями экономия и спешка слишком часто заканчиваются не праздничными фотографиями, а лечением осложнений.
Ранее косметолог раскрыла три ежедневные привычки, которые старят лицо. Важно вечером тщательно смывать косметику, чтобы не провоцировать воспалений и тусклого цвета лица.
Больше советов врачей, исследований и историй пациентов — в разделе «Здоровье» на Life.ru.