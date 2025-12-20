Красноярцы отправили Путину более 50 тысяч обращений

19 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин подвёл итоги завершившегося года и дал разъяснения представителям прессы и гражданам. Масштабная пресс-конференция, объединённая с прямым диалогом, началась в полдень по столичному времени и длилась более четырёх с половиной часов. За это время лидер страны ответил на семьдесят один поступивший вопрос. Общее количество обращений превысило три миллиона.