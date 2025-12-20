Красноярцы отправили Путину более 50 тысяч обращений

Как сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков, запросы, полученные от населения в рамках прямой линии президента Российской Федерации, были переданы соответствующим структурам исполнительной власти и учреждениям. Основные направления вопросов включали обеспечение пенсионного страхования, доступ к жилым помещениям, доступность медицинского обслуживания и поддержку многодетных семей.
19 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин подвёл итоги завершившегося года и дал разъяснения представителям прессы и гражданам. Масштабная пресс-конференция, объединённая с прямым диалогом, началась в полдень по столичному времени и длилась более четырёх с половиной часов. За это время лидер страны ответил на семьдесят один поступивший вопрос. Общее количество обращений превысило три миллиона.
Во время мероприятия были подняты важнейшие проблемы, касающиеся прогресса страны, защиты её интересов, семейной поддержки, образовательной сферы, сохранения исторического наследия и развития отдельных территорий. Со стороны Красноярского края было отправлено более пятидесяти тысяч сообщений.
Все обращения будут изучены индивидуально, и будут найдены способы устранения обозначенных жителями трудностей, отметил Михаил Котюков.