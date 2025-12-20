Водоснабжение в микрорайоне Радужном в Иркутске восстановлено после аварии

IrkutskMedia, 20 декабря. В ночь с 19 на 20 декабря коммунальные службы Иркутска устранили последствия коммунальной аварии, которая произошла в микрорайоне Радужный. В пресс-службе администрации сообщили, что работы были завершены в 3.08. Рабочие провели противогололедную обработку участков дороги, подвергшихся подтоплению.