Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водоснабжение в микрорайоне Радужном в Иркутске восстановлено после аварии

Рабочие также провели противогололедную обработку на дороге в местах подтопления.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 20 декабря. В ночь с 19 на 20 декабря коммунальные службы Иркутска устранили последствия коммунальной аварии, которая произошла в микрорайоне Радужный. В пресс-службе администрации сообщили, что работы были завершены в 3.08. Рабочие провели противогололедную обработку участков дороги, подвергшихся подтоплению.

Аварийная ситуация возникла 19 декабря в районе дома № 95 на улице Варламова. Вода вышла на прилегающую территорию, включая улицу Костычева. Для проведения ремонтных работ с 18.30 было временно приостановлено холодное водоснабжение.