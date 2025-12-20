Ричмонд
В России предложили поддержать семьи с детьми в зимний период: подробности

В Госдуме хотят ввести зимний сертификат на такси для семей с детьми до семи лет.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме поступило предложили ввести для родителей детей до семи лет ежегодный сертификат на такси в размере 5 тыс. рублей, который можно будет использовать зимой. С подобной инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

«…Предоставлять одному из родителей (опекунов) в семьях с детьми в возрасте до семи лет (включительно) ежегодный электронный сертификат номиналом 5000 (пять тысяч) рублей», — следует из текста документа.

По замыслу автора, сертификатом можно будет оплачивать такси полностью или частично в зимний период — с 1 декабря по 31 марта.

Чернышов подчеркнул, что помощь предназначена именно для родителей маленьких детей, которым тяжело передвигаться в период морозов.

Наканнуе в Госдуме выступили с инициативой полностью списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка.