Эксперт Нестеров объяснил, почему Ума Турман в восторге от русской бани

Актриса Ума Турман призналась в большой любви к русской бане. Почему американская знаменитость прониклась исконно русскому изобретению, aif.ru рассказал главный судья Национальной банной ассоциации РФ Сергей Нестеров.
«Она такой же человек, как и мы все с вами. Я не думаю, что есть какое-то отличие у людей в зависимости от их гражданство, национальности. Я парил и африканцев, и китайцев, и арабов, и японцев, и французов, в общем, очень много людей. И всегда человек примерно одинаково реагирует. Во-первых, он не совсем понимает, что с ним происходит с точки зрения физиологии, а еще точнее — с точки зрения эмоционального фона, который он испытывает. Возможно, и у нее случилось так же», — объяснил эксперт.
По словам Нестерова, человек, впервые попавший в русскую баню, испытывает эмоции, которые ему не были знакомы раньше.
«Попав первый раз туда и попробовав на себе все наши процедуры, парение, очищение, например, помывку березовым веником, и вообще ощутив себя в парильном отделении, напарившись, окунувшись в контраст, вернувшись из него в парную и догревшись, она ощутила спектр эмоций, которые еще никогда в жизни не испытывала. Так бывает у многих людей. И вот именно это, возможно, ее зацепило, как вариант», — отметил он.
Комментируя эмоциональное обращение Умы Турман, опубликованное в Сети, эксперт подчеркнул, что актриса испытала эмоции и ощущения, с которыми раньше не была знакома и которые ей очень понравились.
«Взрослый человек, который много что знает, много что прошел, вдруг однажды понимает, что вот именно этих ощущений у него не было. Человек говорит такие фразы, оценивая, что с ним произошло: “Я улетел, я в космосе. Это невероятное, это нереальное, это что-то вообще такое, чего со мной никогда не было. Это что-то волшебное, восхитительное”. То есть фактически человек не может найти и сопоставить слова, чтобы до действительности, до точности описать, что же с ним было. Это такие эмоциональные фоны, такие ощущения, которые сложно описать. Возможно, что у нее было точно так же, я почти в этом уверен. Потому что это глубокий спектр воздействия на человека. Это глубокий релакс, глубокое снятие стресса. Это контраст тепла и холода», — добавил Нестеров.