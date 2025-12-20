Эксперт Нестеров объяснил, почему Ума Турман в восторге от русской бани

«Взрослый человек, который много что знает, много что прошел, вдруг однажды понимает, что вот именно этих ощущений у него не было. Человек говорит такие фразы, оценивая, что с ним произошло: “Я улетел, я в космосе. Это невероятное, это нереальное, это что-то вообще такое, чего со мной никогда не было. Это что-то волшебное, восхитительное”. То есть фактически человек не может найти и сопоставить слова, чтобы до действительности, до точности описать, что же с ним было. Это такие эмоциональные фоны, такие ощущения, которые сложно описать. Возможно, что у нее было точно так же, я почти в этом уверен. Потому что это глубокий спектр воздействия на человека. Это глубокий релакс, глубокое снятие стресса. Это контраст тепла и холода», — добавил Нестеров.