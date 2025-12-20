Председатель СКР взял на контроль дело омички, 18 лет ждущей жилье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично проконтролирует ситуацию с жилищными правами омички. Женщина осталась в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей. Длительное время ей не выдают положенное по закону жилье.
Сибирячка обратилась в Информационный центр СКР и рассказала, что с 2007 года стоит на учете как нуждающаяся в жилплощади. До настоящего времени право омички не реализовано. Многочисленные заявления в различные инстанции не принесли желаемого результата. В связи с этим следком возбудил уголовное дело.
Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Виталию Батищеву представить доклад о ходе и итогах расследования.
«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате», — отметили в СК.
Ранее «КП Омск» рассказала, что местные жители отправили президенту вопросы о пенсиях и медицине.