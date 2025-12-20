Ричмонд
Председатель СКР взял на контроль дело омички, 18 лет ждущей жилье

Александру Бастрыкину доложат о ходе разбирательств.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично проконтролирует ситуацию с жилищными правами омички. Женщина осталась в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей. Длительное время ей не выдают положенное по закону жилье.

Сибирячка обратилась в Информационный центр СКР и рассказала, что с 2007 года стоит на учете как нуждающаяся в жилплощади. До настоящего времени право омички не реализовано. Многочисленные заявления в различные инстанции не принесли желаемого результата. В связи с этим следком возбудил уголовное дело.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Виталию Батищеву представить доклад о ходе и итогах расследования.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате», — отметили в СК.

Ранее «КП Омск» рассказала, что местные жители отправили президенту вопросы о пенсиях и медицине.