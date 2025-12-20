Ричмонд
Муж советской Мальвины Войтюк сравнил актерский состав старого кино с новым

Второй муж умершей актрисы Татьяны Проценко рассказал, что с нетерпением ждет выхода «Буратино» в 2026 году.

Источник: Аргументы и факты

Второй муж умершей советской актрисы Татьяны Проценко, сыгравшей роль Мальвины, Алексей Войтюк сообщил aif.ru, что современную Мальвину Анастасию Талызину ждет такой же успех.

Напомним, советский фильм о Буратино вышел в 1975 году. Двухсерийный телевизионный фильм по мотивам сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» был создан на киностудии «Беларусьфильм». Сыгравшей Мальвину Татьяне Проценко во время съемок фильма было всего 7 лет.

1 января 2026 года выйдет современная экранизация сказки. Мальвину сыграла 26-летняя Анастасия Талызина — внучка народной артистки РСФСР Валентины Талызиной.

«Любопытно будет взглянуть на то, как преобразится всеми нами любимая сказка Алексея Толстого. Уверен, что Настя Талызина прекрасно справится с ролью Мальвины и станет таким же кумиром юных зрителей, каким была в своё время Танечка Проценко», — отметил Войтюк.

Проценко также принимала участие в съемках документальных фильмов «Жизнь не сказка» и «Тайны кино». Кроме того, она занималась дубляжом, озвучивая роли в таких картинах, как «Мой мальчик», «Пазманский дьявол» и «Ла-Ла Ленд».

Актриса умерла четыре года назад — в мае 2021 года. Ей было 53 года. Проценка скончалась после нескольких лет борьбы с раком.

