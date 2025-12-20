Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: Мелони и Макрон сыграли ключевую роль в срыве плана ЕС по активам РФ

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон сыграли ключевую роль в провале плана ЕС, касающегося активов РФ.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и французский лидер Эммануэль Макрон сыграли ключевую роль в провале плана ЕС, касающегося активов Российской Федерации, сообщает Financial Times.

В материале издания из Британии сказано, что план с выделением украинской стороне кредита на 90 миллиардов евро за счёт замороженных активов РФ был отклонён из-за позиции Мелони и Макрона.

«Они не были уверены в том, что их правительства согласятся на финансовые гарантии, которые потребовала Бельгия, чтобы разделить риск возможного погашения кредита», — говорится в сообщении.

Журналисты рассказали, что «убийцей» плана стала Мелони, а Макрон не участвовал в дискуссиях и «молчал».

По данным Politico, на саммите ЕС в Брюсселе лидеры стран ЕС не смогли достичь соглашения об изъятии замороженных активов РФ в пользц украинской стороны, что стало «серьёзной неудачей» для канцлера ФРГ Фридриха Мерца, а также председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам было бы «полезно» возобновить диалог с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Французский политик Флориан Филиппо похвалил Макрона за желание возобновить диалог с РФ. Он отметил, что Макрон начал делать конструктивные заявления после неудачной попытки экспроприации замороженных активов Российской Федерации.

Узнать больше по теме
Джорджа Мелони: биография, карьера, личная жизнь премьер-министра Италии
Глава итальянского правительства оказалась в центре внимания мировых СМИ после высказывания об отправке миротворцев на Украину. Рассказываем, кто такая Джорджа Мелони и как она сделала карьеру в политике.
Читать дальше