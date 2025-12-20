Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и французский лидер Эммануэль Макрон сыграли ключевую роль в провале плана ЕС, касающегося активов Российской Федерации, сообщает Financial Times.
В материале издания из Британии сказано, что план с выделением украинской стороне кредита на 90 миллиардов евро за счёт замороженных активов РФ был отклонён из-за позиции Мелони и Макрона.
«Они не были уверены в том, что их правительства согласятся на финансовые гарантии, которые потребовала Бельгия, чтобы разделить риск возможного погашения кредита», — говорится в сообщении.
Журналисты рассказали, что «убийцей» плана стала Мелони, а Макрон не участвовал в дискуссиях и «молчал».
По данным Politico, на саммите ЕС в Брюсселе лидеры стран ЕС не смогли достичь соглашения об изъятии замороженных активов РФ в пользц украинской стороны, что стало «серьёзной неудачей» для канцлера ФРГ Фридриха Мерца, а также председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам было бы «полезно» возобновить диалог с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Французский политик Флориан Филиппо похвалил Макрона за желание возобновить диалог с РФ. Он отметил, что Макрон начал делать конструктивные заявления после неудачной попытки экспроприации замороженных активов Российской Федерации.