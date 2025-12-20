В России раскрыли, какая западная страна понимает последствия грабежа активов РФ

Посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин подчеркнул, что власти страны хорошо понимают: конфискация российских средств нанесет непоправимый удар по ее имиджу надежной «гавани» для капитала.
«К тому же швейцарские элиты прекрасно понимают, что воровство российских активов уничтожит реноме Швейцарии как “безопасной гавани” для иностранных инвесторов», — пояснил дипломат в беседе с РИА Новости.
По итогам брюссельского саммита ЕС временно отказался от планов изъятия российских активов для помощи Украине и решил выделить Киеву кредит в 90 млрд евро из своего бюджета.
Однако депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что финансовая помощь Украине в размере 90 млрд евро является недостаточной для покрытия нужд государства. Нардеп указал, что выделенная сумма будет предназначена для финансирования как государственного бюджета, так и оборонных расходов.